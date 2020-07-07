З 3-го до 9 серпня в Італії відбудеться рестарт тенісного сезону. У Палермо пройде перший жіночий тенісний турнір WTA після карантину – Palermo Ladies Open. Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила в заявку.

25-а ракетка світу Ястремська одна з дев'яти представниць топ-30 рейтингу WTA, які візьмуть участь у турнірі. Про це повідомляє БТУ.

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Хто зіграє на турнірі

Крім українки, в заявці присутні ще 8 представниць з топ-30 рейтингу WTA:

Аріна Соболенко (11)

Петра Мартіч (15)

Олена Рибакіна (17)

Маркета Вондроушова (18)

Марія Саккарі (20)

Елізе Мертенс (23 )

Донна Векіч (24)

Катерина Александрова (27)

В інших тенісисток є ще тиждень, щоб заявитися на турнір. WTA перенесла остаточну дату заявки з 6 липня на 13 липня.

У кваліфікації турніру можуть взяти участь українки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Про призовий фонд ґрунтового турніру поки не повідомляється.