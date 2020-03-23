Українська асоціація футболу на час карантину передала всі свої автомобілі військовому госпіталю
Поки в Україні оголошений карантин та немає спортивних подій, всі намагаються допомагати медикам. На такий крок пішли й в Українській асоціації футболу.
За словами президента УАФ Андрія Павелка, усі 26 регіональних асоціацій передали свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.
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"Керівництво УАФ сьогодні ухвалило рішення допомогти одній із київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами – військовим шпиталем, ми передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ", – запевнив Андрій Павелко під час інтерв'ю телепрограмі "Великий футбол".
- Легендарний тренер Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю. На виділені кошти лікарня закупила необхідні медикаменти.
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- "Колос" закупив для трьох районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів.
- "Десна" запускає штаб по підтримці населення на період карантину та буде роздавати антисептики, захисні маски та інформаційні буклети.
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- "Ворскла" опікуватиметься потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні.
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