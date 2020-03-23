Українська асоціація футболу на час карантину передала всі свої автомобілі військовому госпіталю

Поки в Україні оголошений карантин та немає спортивних подій, всі намагаються допомагати медикам. На такий крок пішли й в Українській асоціації футболу.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, усі 26 регіональних асоціацій передали свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

До слова Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

"Керівництво УАФ сьогодні ухвалило рішення допомогти одній із київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами – військовим шпиталем, ми передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ", – запевнив Андрій Павелко під час інтерв'ю телепрограмі "Великий футбол".

Легендарний тренер Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю. На виділені кошти лікарня закупила необхідні медикаменти.

"Олександрія" підтримала заклади охорони здоров’я апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Колос" закупив для трьох районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів.

"Десна" запускає штаб по підтримці населення на період карантину та буде роздавати антисептики, захисні маски та інформаційні буклети.

"Інгулець" готовий надати фінансову допомогу мешканцям Петрівського району.

"Ворскла" опікуватиметься потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні.

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