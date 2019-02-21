Українська баскетболістка підписала контракт з клубом з жіночої НБА

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова виступатиме за клуб з жіночої НБА (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс" (Los Angeles Sparks).

"Рада підписанню контракту з Ягуповою. Аліна грала на високому рівні в Європі протягом кількох років і може приносити користь на обох сторонах майданчика. Я насправді дуже щаслива, що вона вирішила перевезти свої таланти до "Спаркс" та WNBA", – заявила менеджер Спаркс Пенні Толер після підписання контракту з українкою.

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Дебютувати за нову команду Ягупова може вже у травні 2019 року, коли стартує жіноча НБА. Зараз 27-річна баскетболістка представляє турецький "Мерсін", у складі якого в цьому сезоні набирає 18,2 очка, робить 6,8 передачі та 5,4 підбирання. Також у її кар'єрі були клуби з Казахстану, Бельгії та Франції.

У відборі на ЄвроБаскет-2019, у фінальну частину якого вийшла збірна України, Ягупова за 36,6 хвилини на майданчику набирала 32,2 очка, робила 7,0 підбирань, 4,2 передачі та 3,0 перехоплення. Вона була найрезультативнішою та найефективнішою баскетболісткою кваліфікації.