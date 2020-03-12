Українська біатлоністка Катерина Бех стала чемпіонкою Європи

Українська біатлоністка Катерина Бех перемогла на юніорському Чемпіонаті Європи в спринті.

Катерина Бех від початку була серед лідерів на трасі. А вдала стрільба лежачи, коли українка не допустила жодного промаху, вивела її на перше місце. Її вона втримала до самого фінішу.

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Варто відзначити, що під час другої стрільби Бех допустила один промах. Але навіть після штрафного кола залишилася першою на трасі.

Спринт. Юніорки

1. Катерина Бех (0+1) 24: 50,2

2. Лаура Буко (0+0) +21,4

3. Анастасія Шевченко (0+0) +33,5

...

24. Анастасія Рассказова (1+1) +2:08,7

41. Юлія Городна (1+2) +3:17,3

49. Оксана Москаленко (2+3) +3:56,6

DNS Оксана Коваленко