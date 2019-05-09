Українська біатлоністка спростувала інформацію про завершення кар'єри

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Марія Кручова
Марія Кручова / Facebook

Біатлоністка збірної України Марія Кручова заявила, що не збирається завершувати спортивну кар'єру.

У своєму Instagram спортсменка написала, що продовжує тренуватися.

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"Тренування тривають і погода цьому сприяє. Спортивна кар'єра не закінчується, як про це активно почали писати. Всім добра", – написала Кручова.

Напередодні державний тренер збірної України Євген Колупаєв повідомив, що Марія Кручова завершила кар'єру і зробила вибір на користь особистого життя. Найближчим часом біатлоністка з Тернополя повинна вийти заміж за росіянина Олександра Логінова.

Варто зазначити, що Кручова не потрапила ні в основу, ні в резерв збірної України для підготовки до сезону 2019-2020.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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