Українська бігунка на останніх метрах вирвала "бронзу" на етапі Діамантової ліги: відео

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова виграла бронзову нагороду на етапі "Діамантової ліги". Українка здобула медаль у бігу на 800 метрів.

На етапі Діамантової ліги, який відбувається у Рабаті (Марокко), українська спортсменка продемонструвала час 2.00,35.

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Цього виявилося недостатньо, щоб фінішувати на першому або другому місці.

Однак українка виборола третє місце на п'єдесталі пошани. На останніх метрах фінішної прямої Ольга Ляхова зуміла обійти суперниць і завоювати бронзову нагороду.

Перемогу ж здобула представниця Кенії Неллі Джепкоеч. Другою фінішувала Хабітам Алему з Ефіопії.

Що таке Діамантова ліга?Це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.



Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, які відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків, так і в жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.