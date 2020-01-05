Українська чемпіонка WBC Овчинникова займалася підпільними боями

Українка Олена Овчинникова, яка в грудні стала чемпіонкою світу з тайського боксу, розповіла про перші кроки в єдиноборствах.

Овчинникова розповіла, що ходила на секцію у спортивний зал у школі, де в будівлі протікав дах.

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"Тренер приносив одну пару лап. Це було свято. Треба було випросити, щоб тобі їх потримали. Це взагалі розкіш. Капу купила через 4 роки після початку занять. Займалися у залі, де протікав дах, де стояв один порваний дубовий мішок, об який руки можна було поламати", – розповіла Овчинникова в інтерв'ю Tribuna.com.

Втім, за її словами, вона не кинула спорт і продовжилася битися. "До нормального залу дожила вже, коли переїхала до Львова. Не дарма кажуть, що всі чемпіони вийшли з підвалів", – додала Олена.

Також Овчинникова зізналася, що займалася неофіційними підпільними боями. За її словами, іноді гонорари за ці бої дозволяли жити цілий рік.

Це були перші солідні гонорари. Могла провести один бій і жити за ті гроші рік. Прожитковий мінімум був настільки мінімальним, що багато не треба було. Досить було грошей, щоб існувати. Була спрага до виживання,

– заявила Олена.

Вона розповіла, що вся її родина збирала гроші, аби оплатити поїздку на підготовчі збори.

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Також спортсменка заявила, що ніхто не хотів брати дівчат на бокс. "Їм було нецікаво. Треба було шукати бої для дівчат. І раптом тренер каже: "Поїхали". Це був хороший рівень, тоді займалася кікбоксингом, а мене привезли на тайський бокс", – резюмувала Олена.

Ідея полягала в тому, щоб я програла і більше не думала про турніри. Я отримала дуже сильно, не було половини обличчя. Фраза тренера: "Ну що, більше не хочеш змагань?" Але я хотіла ще більше. Він передав мене іншому тренеру в Тернополі. А потім поїхала до Львова.



З новим тренером, який одночасно є промоутером, почалися успіхи. І тоді вже подзвонили з Дніпра – мовляв, не хочеш повернутися? Але вже пізно. Всі мої досягнення – заслуга цього тренера, Віктора Лазурка,

– розповіла Овчинникова.

Українка Олена Овчинникова 7 грудня стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC. Овчинникова перемогла француженку Сінді Сільвестр.

Бій відбувся на турнірі у Львові. 5-раундовий поєдинок завершився перемогою українки одноголосним рішенням суддів.