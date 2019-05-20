Українська дзюдоїстка Білодід вкотре засвітила свої стрункі ноги

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала нове фото, на якому засвітила свої струнку атлетичну фігуру на фоні пляжу.

Таке фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

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На ньому Дарія Білодід одягнена в короткі джинсові шорти і рожевий топ, завдяки яким помітно накачаний прес і стрункі ноги спортсменки.

Невеличкий відпочинок між тренуваннями,
– підписала фото дзюдоїстка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little rest between trainings️️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

В Інстаграм спортсменка часто викладає фото, на яких помітно її атлетичну струнку фігуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss this place #bahamasparadise

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
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