Українська дзюдоїстка Білодід вкотре засвітила свої стрункі ноги

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала нове фото, на якому засвітила свої струнку атлетичну фігуру на фоні пляжу.

Таке фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

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На ньому Дарія Білодід одягнена в короткі джинсові шорти і рожевий топ, завдяки яким помітно накачаний прес і стрункі ноги спортсменки.

Невеличкий відпочинок між тренуваннями,

– підписала фото дзюдоїстка.

В Інстаграм спортсменка часто викладає фото, на яких помітно її атлетичну струнку фігуру.

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