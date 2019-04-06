Українські хокеїсти провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю: фото

3 Читать новость на русском
Тренування дітей
Тренування дітей / УХЛ

У суботу, 6 квітня, Українська хокейна ліга спільно з благодійним фондом "З теплом в серці", а також за підтримки Льодової арени на ВДНГ, провели відкрите тренування для дітей з особливими потребами.

Тренерами на хокейному масовому катанні стали легендарний український хокеїст і генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, директор ДЮСШ "Крижинка" Ігор Архипенко і форвард ХК "Кременчук" Олексій Ворона.

До слова, український хокеїст визнаний найкращим атакувальним гравцем в США

Сьогодні діти стали учасниками відкритого тренування від професіоналів хокейної справи, які з радістю ділилися своїми знаннями з новоспеченими гравцями. Хокеїсти допомогли дітям стати на ковзани, підтримували їх і намагалися навчити чомусь новому та цікавому.

Відкрите тренування для дітей з інвалідністю (фото УХЛ)

А вихованці Фонду, в свою чергу, зі своїми батьками з захопленням освоювали ази катання на ковзанах і поставити багато питань своїм тренерам. Діти виявилися дуже активними і по ходу всього тренування, не втомлюючись, освоювали нові елементи.

Варто побачити: Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову

Форвард "Кременчука" Олексій Ворона, зізнався, що в такому заході брав участь вперше, проте залишився під великим враженням.

"У мене сьогодні залишилися максимально позитивні емоції. Завжди приємно хоч чимось допомогти дітям. Не у всіх діток є фізична можливість вийти на лід, але, я думаю, що у нас вийшло їм показати, що їхня мрія може здійснитися. Мені максимально приємно тут перебувати і ця подія ще надовго залишиться в моїй пам'яті. Всі діти хотіли вийти на лід. Вони катаються, пробують і задають дуже багато запитань. Ну а ми, тренера, у міру своїх можливостей, вчимо їх і допомагаємо", – розповів Олексій Ворона

blog_ava
Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
сьогодні
18447
Теги: Спорт Хокей благочинність
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
сьогодні 16:04 "Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
78
"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
сьогодні 10:06 "Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
250
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
857
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
212
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
5 квітня 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
777
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук