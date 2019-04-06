Українські хокеїсти провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю: фото

У суботу, 6 квітня, Українська хокейна ліга спільно з благодійним фондом "З теплом в серці", а також за підтримки Льодової арени на ВДНГ, провели відкрите тренування для дітей з особливими потребами.

Тренерами на хокейному масовому катанні стали легендарний український хокеїст і генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, директор ДЮСШ "Крижинка" Ігор Архипенко і форвард ХК "Кременчук" Олексій Ворона.

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Сьогодні діти стали учасниками відкритого тренування від професіоналів хокейної справи, які з радістю ділилися своїми знаннями з новоспеченими гравцями. Хокеїсти допомогли дітям стати на ковзани, підтримували їх і намагалися навчити чомусь новому та цікавому.

Відкрите тренування для дітей з інвалідністю (фото УХЛ)

А вихованці Фонду, в свою чергу, зі своїми батьками з захопленням освоювали ази катання на ковзанах і поставити багато питань своїм тренерам. Діти виявилися дуже активними і по ходу всього тренування, не втомлюючись, освоювали нові елементи.

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Форвард "Кременчука" Олексій Ворона, зізнався, що в такому заході брав участь вперше, проте залишився під великим враженням.

"У мене сьогодні залишилися максимально позитивні емоції. Завжди приємно хоч чимось допомогти дітям. Не у всіх діток є фізична можливість вийти на лід, але, я думаю, що у нас вийшло їм показати, що їхня мрія може здійснитися. Мені максимально приємно тут перебувати і ця подія ще надовго залишиться в моїй пам'яті. Всі діти хотіли вийти на лід. Вони катаються, пробують і задають дуже багато запитань. Ну а ми, тренера, у міру своїх можливостей, вчимо їх і допомагаємо", – розповів Олексій Ворона