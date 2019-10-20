Українська каноїстка Людмила Бабак перемогла на чемпіонаті світу з марафону

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Людмила Бабак
Людмила Бабак / Федерація каное України

Каноїстка із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону.

В китайському Шаосіні після перемоги в короткому марафоні вона здобула перемогу в марафоні довгому, подолавши дистанцію 14,5 км за 1:19.30,84, повідомляє Федерація каное України.

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Відзначимо, що Людмила Бабак не знає поразок в марафонах з 2017-го року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи та одну на чемпіонаті світу.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Водні види спорту
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