Українська каноїстка Людмила Бабак перемогла на чемпіонаті світу з марафону
Каноїстка із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону.
В китайському Шаосіні після перемоги в короткому марафоні вона здобула перемогу в марафоні довгому, подолавши дистанцію 14,5 км за 1:19.30,84, повідомляє Федерація каное України.
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Відзначимо, що Людмила Бабак не знає поразок в марафонах з 2017-го року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи та одну на чемпіонаті світу.
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