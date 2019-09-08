Українська каратистка перемогла на турнірі серії Karate1 Premier League в Токіо
Українські спортсмени везуть дві медалі з турніру серії Karate1 Premier League, що проходить у Токіо.
Золото на рахунку Анжеліки Терлюги (до 55 кг). У фіналі вона перемогла Вен Цзю-Юн з Тайбея з рахунком 3:1.
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Ще одну нагороду здобув Станіслав Горуна. Він завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Джерело: 24 канал
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