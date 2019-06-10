Українська каратистка Терлюга виграла "золото" престижних змагань, здобувши вражаючу перемогу

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Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / facebook.com/anzhelika.terlyuga

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала золото на турнірі Karate 1 Premier, який проходить в Шанхаї.

Українка, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, у фіналі розгромила китаянку Дін Цзямей – 6:0.

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У квітні Терлюга виграла турнір цієї ж серії в Марокко. У січні Терлюга стала першою на етапі Karate1 Premier League в столиці Франції.

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Теги: Спорт Новини Спорту Карате
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