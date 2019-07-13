Українська легкоатлетка Бех-Романчук поділилася гарячим пляжним фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як відпочиває на пляжі в Неаполі, куди вона поїхала на змагання "Всесвітня літня Універсіада-2019".

Там стрибунка у довжину Бех-Романчук принесла українській збірній перше золото.

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Фото з пляжу в Неаполі спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині спортсменка позує в купальнику від фірми, в рекламі якої нещодавно знялася.

Трішки релаксу під гарячим неапольським сонцем,
– підписала фото Бех-Романчук.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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