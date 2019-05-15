Українська легкоатлетка Левченко показала звабливу фігуру в купальнику

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Юлія Левченко в купальнику
Юлія Левченко в купальнику / instagram.com/levchenkou

Відома українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала у своєму інстаграмі дві фотографії з відпочинку, де вона позує в купальнику на пляжі.

Українська висотниця активно веде соцмережу та час від часу спілкується зі своїми підписниками.

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Цього разу на її сторінці з'явилися два фото з пляжу. Левченко позує у двоколірному купальнику: верхня частина – пудрово-рожевого кольору, а нижня – морковного фуксі. Купальник гарно підкреслює атлетичну та водночас тендітну фігуру спортсменки.

Варто зазначити, що легкоатлетка завжди зберігає свою природніть на фотографіях та у відео: чи то вона на тренуванні, чи то на пляжі, чи у кав'ярні або ж вдома. Юлія Левченко майже завжди усміхається і тішить підписників кумедними підписами до своїх дописів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach version 0.1 #sun #fun #sand

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach version 0.2 #hot #love #smile #life

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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