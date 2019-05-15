Українська легкоатлетка Левченко показала звабливу фігуру в купальнику

Відома українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала у своєму інстаграмі дві фотографії з відпочинку, де вона позує в купальнику на пляжі.

Українська висотниця активно веде соцмережу та час від часу спілкується зі своїми підписниками.

Читайте також: Українські спортсменки-красуні поділились яскравими весняними фото у соцмережах

Цього разу на її сторінці з'явилися два фото з пляжу. Левченко позує у двоколірному купальнику: верхня частина – пудрово-рожевого кольору, а нижня – морковного фуксі. Купальник гарно підкреслює атлетичну та водночас тендітну фігуру спортсменки.

Варто зазначити, що легкоатлетка завжди зберігає свою природніть на фотографіях та у відео: чи то вона на тренуванні, чи то на пляжі, чи у кав'ярні або ж вдома. Юлія Левченко майже завжди усміхається і тішить підписників кумедними підписами до своїх дописів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram