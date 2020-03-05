Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як готується до змагань: відео
За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 українка Марина Бех-Романчук стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину. Як тренується успішна спортсменка, вона показала у своєму інстаграмі.
Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину. Також легкоатлетка активно веде свою сторінку в інстаграмі, де показує свої тренування, змагання та відпочинок. На фото Марина Бех-Романчук завжди виглядає підтягнутою, такій спортивній формі може позаздрити кожен.
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Мені подобається щось нове. Найцікавішим поділюсь із вами,
– прокоментувала нові тренування спортсменка.
- Стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину за підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020.
- Українка стала лише другою легкоатлеткою в історії легкоатлетичних змагань, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль зі стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.
- Отримала звання "Найкраща спортсменка України у жовтні".
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