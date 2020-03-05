24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як готується до змагань: відео

- Читать новость на русском
Марина Бех-Ромачнук / my.ua

За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 українка Марина Бех-Романчук стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину. Як тренується успішна спортсменка, вона показала у своєму інстаграмі.

Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину. Також легкоатлетка активно веде свою сторінку в інстаграмі, де показує свої тренування, змагання та відпочинок. На фото Марина Бех-Романчук завжди виглядає підтягнутою, такій спортивній формі може позаздрити кожен.

​Варто побачити: Бех-Романчук похизувалась новим фото чудової фігури

Мені подобається щось нове. Найцікавішим поділюсь із вами,
– прокоментувала нові тренування спортсменка.

  • Стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину за підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020.
  • Українка стала лише другою легкоатлеткою в історії легкоатлетичних змагань, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль зі стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.
  • Отримала звання "Найкраща спортсменка України у жовтні".
Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
4 березня 20:40 Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо
Ігор Саджениця
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
4 березня 21:20 "Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук