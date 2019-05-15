Українська легкоатлетка повністю оголилася для фото в соцмережах
Українська легкоатлетка в бігу на 400 метрів Ольга Бібік поділилася у соцмережах інтимним фото без одягу.
Відповідну світлину Бібік опублікувала у власному Instagram.
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"Моє тіло дуже важливе для мене... моє обличчя, мої пальці, мої ноги, мої руки, мої очі, все. Я використовую все, що у мене є. Я живу", – написала Ольга.
У квітні 2017 року Ольга Бібік потрапила у серйозну аварію. На щастя, для самої спортсменки обійшлось без серйозних травм. Вона потрапила в аварію, коли вона поверталась до Чернігова. Окрім Бібік в машині був її чоловік за кермом, а також дружина брата і маленький племінник.
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