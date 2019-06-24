Українська легкоатлетка Юлія Левченко прокотилася на дрифт-таксі: шалене відео

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / instagram.com/levchenkou

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко запостила на своїй сторінці в Instagram відео, де вона спробувала поїздку дрифтом.

На відео Юлія Левченко спочатку зосереджена, але коли авто рушило, почала кричати від страху і захоплення.

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Знімала себе спортсменка на фронтальну камеру, тому відео вийшло максимально щирим та емоційним.

Дрифт-таксі замовляли?
– підписала відео спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIFT TAXI ЗАМОВЛЯЛИ ? @grinchukdrift ???

Допис, поширений ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Yᴜʟɪɪᴀ Lᴇᴠᴄʜᴇɴᴋᴏ? (@levchenkou)

Що таке дрифт?Це така техніка проходження машиною поворотів. Вид автоспорту характеризуються проходженням поворотів з навмисним зривом провідної осі на максимально можливій для утримання на трасі швидкості.

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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Легке прибирання Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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