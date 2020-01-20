Українська легкоатлетка Рижикова показала струнку фігуру: яскраві фото

Українська легкоатлетка Анна Рижикова показала спортивну фігуру, опублікувавши нові фото з тренувань.

Рижикова спеціалізується на бігу з бар'єрами.

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На фото легкоатлетка тренується на пляжі. Завдяки постійному спортивному навантаженню фігура Рижикової виглядає підтягнутою і стрункою.

Ще одне улюблене місце для тренувань – піщаний пляж. Тренування зі стрибків заверешено!

– підписала фото спортсменка.

З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".

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