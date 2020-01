Українська легкоатлетка Рижикова показала струнку фігуру: яскраві фото

One more my favorite place for training is sand beach jump session done _____________________________________________ Ще одне моє улюблене місце для тренувань - це піщаний пляж _____________________________________________ #jump #jumpsession #jumpersworld #beachtraining #jumpandrun #workoutonthebeach #suunyday #inmotion #moveit #justdoit #niketraining #nike #trainingcamp #portugal #beachfoto #onlyfitgirls

A post shared by Anna Ryzhykova Nike Athlete (@anna_ryzhykova) on Dec 18, 2019 at 6:56am PST