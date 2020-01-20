Українська легкоатлетка Рижикова показала струнку фігуру: яскраві фото
Українська легкоатлетка Анна Рижикова показала спортивну фігуру, опублікувавши нові фото з тренувань.
Рижикова спеціалізується на бігу з бар'єрами.
Читайте також: Більше праці – більше успіху: приваблива легкоатлетка Рижикова поділилася мотивуючим фото
На фото легкоатлетка тренується на пляжі. Завдяки постійному спортивному навантаженню фігура Рижикової виглядає підтягнутою і стрункою.
Ще одне улюблене місце для тренувань – піщаний пляж. Тренування зі стрибків заверешено!
– підписала фото спортсменка.
З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Ексклюзивне інтерв'ю з авторкою найкращого гола в Україні у 2019 році Надією Іванченкосьогодні , 14:18
-
Перемога "Ліверпуля", біатлон без медалей та суперник для МакГрегора: новини спорту 19 січнясьогодні , 09:05
-
"Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відео19 січня , 21:11
Коментарі