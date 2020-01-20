24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Українська легкоатлетка Рижикова показала струнку фігуру: яскраві фото

350 Читать новость на русском
Анна Рижикова / instagram.com

Українська легкоатлетка Анна Рижикова показала спортивну фігуру, опублікувавши нові фото з тренувань.

Рижикова спеціалізується на бігу з бар'єрами.

Читайте також: Більше праці – більше успіху: приваблива легкоатлетка Рижикова поділилася мотивуючим фото

На фото легкоатлетка тренується на пляжі. Завдяки постійному спортивному навантаженню фігура Рижикової виглядає підтягнутою і стрункою.

Ще одне улюблене місце для тренувань – піщаний пляж. Тренування зі стрибків заверешено!
– підписала фото спортсменка.

З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
сьогодні
21639
Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:01 Воротар МЮ потрапив у моторошну ДТП, розбивши авто вартістю 200 тисяч євро: фото
Юрій Семенюк 530
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1513
сьогодні 19:05 Тріатлоністка Юлія Єлістратова: ексклюзивне інтерв'ю про Олімпіаду-2020, Ironman та фінансування
Станіслав Безушко 86
19 січня 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 53832
сьогодні 15:37 Повернення Флойда Мейвезера: хто буде наступним суперником – МакГрегор чи Хабіб?
Андрій Тудовші 439
Новини
Більше новин
Залиште відгук