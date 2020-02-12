Українська легкоатлетка Вікторія Ратнікова перемагає на шостих поспіль змаганнях

11 лютого 2020 року відбувся Orlen Cup у Лодзі – одна з найпрестижніших подій зимового сезону в європейській легкій атлетиці. Запорізька спринтерка Вікторія Ратнікова перемогла на змаганнях та оновила особистий рекорд.

На міжнародному турнірі у Польщі Вікторія Ратнікова продовжила свою безпрограшну серію у зимовому сезоні. Вихованка ЗТУ Костянтина Рурака подолала дистанцію 60 метрів, встановивши новий особистий рекорд – 7,32 с. Ця перемога стала для українки шостою поспіль та другою у міжнародних змаганнях.

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Срібло та бронза змагань залишились за польськими легкоатлетками – Катажиною Сокульською та Марікою Поповіч.

Зовсім трішки забракло щоб вийти у фінал Марії Мокровій та Іванні Аврамчук, які пробігли 60 метрів за 7,63 с та 7,78 с відповідно. До фінальної частини змагань серед чоловіків не вдалось потрапити Роману Кравцову (6,84 с).

Фінал у бігу на 60 метрів із бар'єрами серед чоловіків відбувся теж без українських представників. Віктор Солянов у забігу показав час 8,17 с. У змаганнях серед жінок Наталія Юрчук-Ручківська зупинилась в одному кроці від фіналу (8,46 с), а Анна Плотіцина фінішувала п’ятою (8,20 с).

Юлія Чумаченко посіла друге місце в стрибках у висоту із результатом – 1,89 м. Перемогу здобула ж польська спортсменка Каміла Лічвінко із висотою – 1,93 м.

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Нещодавно Федерація легкої атлетики розповіла про розподіл державних коштів на підготовку до змагань. Найбільше з усіх фінансової допомоги отримає Ярослава Магучіх – більше мільйона гривень. Трішки меншу суму отримає Марина Бех-Романчук у розмірі більше 900 тисяч гривень.