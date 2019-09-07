Українська модель знялася в рекламі з Кріштіану Роналду: звабливі фото дівчини

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Українська модель знялася в рекламі з Кріштіану Роналду: звабливі фото дівчини

Українська модель Лера Бублейко знялася в рекламній кампанії нової колекції бренду португальського футболіста Кріштіану Роналду CR7. Але й без фотосесії з Роналду дівчина має чим похвалитися.

У фотосесії для бренду CR7 Лера Бублейко позує з Роналду на вінтажних автомобілі та мотоциклі. При цьому для участі у фотозйомці українці довелося пройти чималий кастинг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The new CR7 FW19 collection is now available! #PLAYFECTIONISM lifestyle. #CR7 #CR7fw19

Допис, поширений CR7 (@cr7cristianoronaldo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get ready for September because we have a bunch of new things happening! Who’s ready to join this ride? #PLAYFECTIONISM #CR7

Допис, поширений CR7 (@cr7cristianoronaldo)

Але й сама дівчина має чим похвалитися. Окрім зйомок з Роналду, вона взяла участь у фотосесії для Phillip Plein у Каннах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@philipppleinofficial by @thomaskuhnph

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

Лера Бублейко – професійна модель з Києва. Її зріст 171 сантиметр, а важить вона 41 кілограм. Її форми – 70-55-77 (груди – талія – берда).

Instagram дівчини рясніє чималою кількістю фотографій з модних зйомок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@we_are_hah

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@shopplanetblue ️ Hair & Make-up @brittsully Style @miss.alaina

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make-up & hair by @brittsully for @shopplanetblue

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@shopplanetblue @miss.alaina @brittsully @cassbabe @merakimodelmgmt

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@we_are_hah

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол LifeStyle Кріштіану Роналду
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