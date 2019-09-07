Українська модель знялася в рекламі з Кріштіану Роналду: звабливі фото дівчини

Українська модель Лера Бублейко знялася в рекламній кампанії нової колекції бренду португальського футболіста Кріштіану Роналду CR7. Але й без фотосесії з Роналду дівчина має чим похвалитися.

У фотосесії для бренду CR7 Лера Бублейко позує з Роналду на вінтажних автомобілі та мотоциклі. При цьому для участі у фотозйомці українці довелося пройти чималий кастинг.

Але й сама дівчина має чим похвалитися. Окрім зйомок з Роналду, вона взяла участь у фотосесії для Phillip Plein у Каннах.

Лера Бублейко – професійна модель з Києва. Її зріст 171 сантиметр, а важить вона 41 кілограм. Її форми – 70-55-77 (груди – талія – берда).

Instagram дівчини рясніє чималою кількістю фотографій з модних зйомок.