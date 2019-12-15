Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті

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Ольга Харлан / Національна федерація фехтування України

Ольга Харлан у черговий раз підтвердила статус найсильнішої шаблістки планети. Українка стала переможницею етапу Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті

В ніч на неділю, 15 грудня, українка Ольга Харлан виграла шість боїв, які й принесли їй загальну перемогу. Харлан здолала американку Елізабет Тартаковскі (15:9), італійку Лучію Лукаріні (15:9), олімпійську чемпіонку Маріель Заґуніс зі США (15:9) та німкеню Анну Лімбач (15:10). У півфіналі українка здолала француженку Манон Брюне – 15:9. З таким же рахунком Харлан перемогла у фінальному поєдинку переможницю Азійських ігор-2018 китаянку Чжаруй Кіан.

До слова: Ольга Харлан отримала нагороду за перемогу на Кубку світу: фото

Нещодавно українка здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані, програвши за крок до фіналу вищезгаданої Брюне (14:15).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування Ольга Харлан
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