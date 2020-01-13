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Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу у Монреалі, перемігши у фіналі росіянку

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Ольга Харлан / facebook.com/Olga-Kharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла на Гран-прі в Монреалі. Таким чином Ольга виграла вже другу нагороду найвищого ґатунку за останні два місяці.

На шляху до перемоги українка здолала шість суперниць. Спочатку вона без проблем розібралася з француженкою Марґо Ріфкісс (15:7), японкою Норіку Тамуру (15:7), американкою Маріель Заґуніс зі США (15:8) та француженкою Сарою Бальцер (15:7). У півфіналі їй випало змагатися з китаянкою Шао Яці. Харлан і там виявилася переможницею – 15:14.

У фіналі Харлан протистояла Ользі Нікітіній із Росії. Але росіянка створити достойного опору нашій спортсменці та не зуміла. У підсумку доволі впевнена перемога 15:7.

До слова: Фехтувальниця Ольга Харлан стала рекордсменкою серед українських спортсменів

Таким чином Харлан виграла вже другий етап Кубка світу поспіль. Перед тим вона закінчила 2019 рік перемогою в Солт-Лейк-Сіті (США), а 2020-й рік розпочала з перемоги у Монреалі.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Ольга Харлан Фехтування
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