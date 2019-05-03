Українська спортсменка виборола дебютну медаль на першому етапі "Діамантової ліги"

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Анна Рижикова
Анна Рижикова / facebook.com/annaryzhykova

Українська спортсменка Анна Рижикова здобула першу нагороду на першому етапі "Діамантової ліги".

На змаганнях, які відбуваються у столиці Катару Досі, представниця України виборола бронзову нагороду в бігу на 400 м з бар'єрами.

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Перемогу ж здобула американка Далайла Мухаммад. Друге місце посіла її землячка Ешлі Спенсер.

Що таке Діамантова ліга?
Діамантова ліга – легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.

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Теги: Спорт Легка атлетика Новини Спорту
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