Українська тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації престижного турніру WTA

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / WTA

Українка Катерина Козлова, яка посідає 77 місце у рейтингу WTA, зуміла вийти у фінал кваліфікації турніру WTA в Пекіні. Українка перемогла Синью Гао з Китаю.

Катерина Козлова – Синью Гао 2:0 (6:3, 6:1)

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Боротьба на корті точилася тільки в першому сеті. Українка першою зуміла відібрати подачу китаянки, однак та швидко зробила зворотний брейк. Китаянка навіть вийшла вперед 3:2, після чого Катерина виграла чотири поспіль гейми.

У наступній партії 25-річна Козлова віддала Гао тільки один. Відтак, українка розгромила 21-річну китаянку 6:1 та вийшла у фінал кваліфікації.

Наступною суперницею Катерини буде американка Дженніфер Бреді (70 місце в рейтингу WTA). Тенісистки двічі зустрічалися й здобули по одній перемозі.

Змагання у Пекіні належать до категорії Premier Mandatory – другі за престижністю після Підсумкового турніру.

Третя ракетка світу Еліна Світоліна і 27-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць у першому колі турніру Пекіні. Світоліна зустрінеться з Анастасією Севастовою (№19) з Латвії. Ястремська зіграє проти Каролін Гарсії (№30) з Франції.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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