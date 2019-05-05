Українська тенісистка Ястремська драматично поступилася Плішковій у Мадриді

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 38 місце у рейтингу WTA, у драматичному матчі поступилася п'ятій ракетці світу Кароліній Плішковій.

Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова 1:2 (7:5, 6:7, 3:6)

Читайте також: Українець Стаховський поступився у фіналі тенісного турніру в Сеулі

На старті першого сету представниця України програла свою подачу й дозволила суперниці вийти вперед з рахунком 1:3. Однак у восьмому геймі Ястремська відповіла брейком і зрівняла рахунок. У 12-у геймі Даяна зробила ще один брейк і виграла сет з рахунком 7:5.

У другому сеті сценарій повторився. Ястремська у третьому геймі програла свою подачу, однак у восьмому відібрала подачу більш іменитої суперниці. За рахунку 5:4 Ястремська мала 4 матчболи, але не змогла жоден використати. Таким чином, суперниці визначали долю другого сету на тай-брейку, де більш успішною була чешка.

У вирішальному сеті Плішкова оформила один брейк, що дозволило їй виграти партію та матч.

Зазначимо, що на стадії першого кола свої виступи також припинила найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Українка несподівано поступилася француженці Полін Пармантьє.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram