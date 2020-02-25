Українська тенісистка Ястремська сенсаційно перемогла 5 ракетку світу на турнірі WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська сенсаційно перемогла Софію Кенін в 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катар). Українка здолала 5 ракетку світу із США за підсумками двох сетів.

Даяна Ястремська – Софія Кенін 2:0 (6:3, 7:6)

До теми: Світоліна знову зачохлила ракетку на ранній стадії турніру WTA

У першому сеті 19-річна українка надзвичайно впевнено діяла на власній подачі, вигравши всі гейми. У четвертому геймі українка зробила брейк, який дозволив їй виграти сет.

На старті третього сету чинна чемпіонка Australian Open оформила брейк і повела 3:0. Даяна не склала зброю і зрівняла рахунок.

Після цього Даяна оформила ще один брейк і вийшла вперед – 5:3. За рахунку 5:4 українка не змогла подати на матч, програвши свою подачу.

Після цього тенісистки обмінялися перемогами в наступних геймах і доля партії вирішувалася на тай-брейку. Україна дотиснула американку завдяки чотирьом міні-брейкам (7:4).

У попередньому раунді Ястремська здолала опір досвідченої бельгійки Кірстен Фліпкенс.

У наступному колі Даяна зустрінеться з переможцем матчу Айла Томлянович – Гарбіньє Мугуруса.