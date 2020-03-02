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Українське дербі в НБА: Лень вперше обіграв Михайлюка в результативному матчі – відео

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Олексій Лень / NBA

У матчі регулярного чемпіонату НБА "Сакраменто" центрового збірної України Олексія Леня переміг "Детройт" захисника нашої національної команди Святослава Михайлюка – 106:100.

Михайлюк вийшов у стартовій п'ятірці "Детройта" і сумарно провів на паркеті майже 39 хвилин. За цей час Святослав набрав 14 очок, реалізувавши 4 з 9 триочкових. Також на рахунку захисника 6 підбирань, 2 асисти і 4 втрати.

До слова: НБА: український баскетболіст Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти – відео

Відео дій Святослава Михайлюка

Лень почав поєдинок на лаві запасних. Сумарно центровий відіграв в матчі 28 хвилин. Олексій набрав 8 очок, зробив 13 підборів і 5 блок-шотів.

Відео дій Олексія Леня 

"Сакраменто" йде на 10-му місці Західної конференції НБА, "Детройт" займає 12-у позицію на Сході.

"Сакраменто" – "Детройт" 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Святослав Михайлюк NBA Олексій Лень Спорт Баскетбол
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