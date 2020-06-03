Українські діаманти: сестри Музичук у десятці найкращих шахісток світу
Українські шахісти Анна та Марія Музичук потрапили до десятки найкращих. Цього разу сестри розділили 6 та 7 місця у рейтинговій турнірній таблиці.
Міжнародна організація шахістів (FIDE) опублікувала оновлений рейтинг шахісток.
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Як завжди серед найкращих
У десятці найкращих розташувались одні із найвідоміших українських шахісток сестри Марія та Анна Музичук зі Львова. Титуловані спортсменки займають 6 та 7 місце відповідно. Очолює рейтинг Міжнародної федерації шахів китаянка Хоу Іфань.
Десятка найкращих шахісток світу / FIDE
У першій сотні знайшлося місце ще для чотирьох представниць України.
32. Юлія Осьмак
50. Анна Ушеніна
55. Наталія Букса
62. Інна Гапоненко
Що ж до чоловіків, то їх у першій сотні семеро:
42. Антон Коробов
51. Юрій Криворучко
57. Олександр Аращенко
59. Василь Іваничук
66. Павло Ельянов
73. Ілля Нижник
97. Андрій Волокітін
Хто такі сестри Музичук
- Марія – чемпіонка світу серед жінок 2015 року, дворазова чемпіонка України (2012, 2013), найкраща шахістка світу 2015 року.
- У складі жіночої збірної України стала чемпіонкою світу 2013 року та чемпіонкою Європи 2013 року, срібна призерка Олімпіади із шахів 2018 року та бронзова призерка у 2012, 2014 та 2016 років.
- Рейтинг Марії Музичук станом на травень 2020 року – 2544 (6-те місце у світі, 1-ше – серед шахісток України).
- Входить у топ-100 найвпливовіших жінок України в 2015 році за рейтингом журналу "Фокус".
- Анна – дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів (2014, 2016) та чемпіонка світу серед жінок зі швидких шахів (2016).
- Віцечемпіонка світу серед жінок 2017 року з класичних шахів.
- Дворазова чемпіонка України з шахів серед жінок 2003 та 2014 років.
- Чемпіонка світу серед шахісток віком до 20 років (2010) та до 16 років (2006).
- Заслужений майстер спорту України, громадянка України. До травня 2014 року виступала за Словенію.