Українські шахісти Анна та Марія Музичук потрапили до десятки найкращих. Цього разу сестри розділили 6 та 7 місця у рейтинговій турнірній таблиці.

Міжнародна організація шахістів (FIDE) опублікувала оновлений рейтинг шахісток.

Читайте також За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук

Як завжди серед найкращих

У десятці найкращих розташувались одні із найвідоміших українських шахісток сестри Марія та Анна Музичук зі Львова. Титуловані спортсменки займають 6 та 7 місце відповідно. Очолює рейтинг Міжнародної федерації шахів китаянка Хоу Іфань.



Десятка найкращих шахісток світу / FIDE

У першій сотні знайшлося місце ще для чотирьох представниць України.

32. Юлія Осьмак

50. Анна Ушеніна

55. Наталія Букса

62. Інна Гапоненко