Футбольні вболівальники вперше зможуть повернутися на трибуни. Це станеться у Будапешті (Угорщина). Трибуни стадіону "Групама Арена" відкриває "Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров.

У вівторок, 2-го червня, "Ференцварош" офіційно повідомив, що пустить вболівальників на матч 7-го червня проти ФК "Діошдьйор".

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Хто зможе відвідати матч

Клуб на офіційному сайті поінформував, що матч не зможуть відвідати люди старше 65 років. Їм вхід надалі буде заборонений.

Всього для відвідування будуть відкриті тільки три сектори. На цих секторах вболівальники повинні розміщуватися по одному на кожні 4 місця.

На матч зможуть потрапити вболівальники, які мають сезонні абонементи.

Угорщина першою відкриває стадіони

Наприкінці травня уряд Угорщини та Федерація футболу вирішили, що вже з червня клуби можуть в обмеженій кількості пускати вболівальників на стадіони.

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Організатори будуть розсаджувати глядачів, дотримуючись дистанції в три місця між ними, в шаховому порядку.

Кожен учасник чемпіонату має самостійно вирішувати, чи можна допускати фанів на арену.

Угорщина перша з європейських країн, які зупиняли чемпіонат, повертає вболівальників на стадіони.

Тільки Білорусь, яка єдиною серед країн Європи не зупиняла футбольний чемпіонат, не обмежувала відвідування стадіонів.

Яка ситуація у "Ференцвароші"