Українські арбітри будуть працювати на матчі Ліги Європи

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Сергій Бойко / Footboom

Поєдинок п'ятого туру Ліги Європи між португальською "Віторія Гімарайнш" і бельгійським "Стандардом" обслужить українська бригада суддів на чолі з Сергієм Бойко.

Допомагати йому на лініях будуть Семен Шлончак і Віктор Матяш, а четвертим суддею буде Євген Арановський.

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Зазначимо, що матч Ліги Європи "Віторія Гімарайнш" – "Стандард" розпочнеться 28 листопада о 22:00.

У попередньому матчі бригада із Сергієм Бойком отримала призначення на поєдинок відбору до Євро-2020. В Словачинні українські арбітри обслужили матч тамтешньої збірної проти Азербайджану. 

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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