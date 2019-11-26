Українські арбітри будуть працювати на матчі Ліги Європи
Поєдинок п'ятого туру Ліги Європи між португальською "Віторія Гімарайнш" і бельгійським "Стандардом" обслужить українська бригада суддів на чолі з Сергієм Бойко.
Допомагати йому на лініях будуть Семен Шлончак і Віктор Матяш, а четвертим суддею буде Євген Арановський.
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Зазначимо, що матч Ліги Європи "Віторія Гімарайнш" – "Стандард" розпочнеться 28 листопада о 22:00.
У попередньому матчі бригада із Сергієм Бойком отримала призначення на поєдинок відбору до Євро-2020. В Словачинні українські арбітри обслужили матч тамтешньої збірної проти Азербайджану.
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