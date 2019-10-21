Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи за участі "Вулверхемптона"

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Євген Арановський
Євген Арановський / referee.ffu.org.ua

Українській бригаді арбітрів довірили обслужити матч третього туру групового етапу Ліги Європи між братиславським "Слованом" та англійським "Вулверхемптоном".

Головним арбітром матчу буде 43-річний Євген Арановський з Києва, інформує сайт УЄФА.

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Асистентами Арановського будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Віталій Романов.

Матч "Слован" – "Вулверхемптон" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок гри о 19:55.

У цьому сезоні Арановський вже працював на матчі групового етапу Ліги Європи між "Карабахом" і "Севільєю".

Також стали відомі бригади арбітрів на матчі "Динамо" й "Олександрії" у Лізі Європи. Гру киян проти "Копенгаген" обслужать арбітри з Туреччини.

На поєдинку "Олександрії" у Франції із "Сент-Етьєном" працюватимуть норвезькі арбітри.

Результати всіх матчів Ліги Європи – читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
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