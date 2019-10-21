Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи за участі "Вулверхемптона"

Українській бригаді арбітрів довірили обслужити матч третього туру групового етапу Ліги Європи між братиславським "Слованом" та англійським "Вулверхемптоном".

Головним арбітром матчу буде 43-річний Євген Арановський з Києва, інформує сайт УЄФА.

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Асистентами Арановського будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Віталій Романов.

Матч "Слован" – "Вулверхемптон" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок гри о 19:55.

У цьому сезоні Арановський вже працював на матчі групового етапу Ліги Європи між "Карабахом" і "Севільєю".

Також стали відомі бригади арбітрів на матчі "Динамо" й "Олександрії" у Лізі Європи. Гру киян проти "Копенгаген" обслужать арбітри з Туреччини.

На поєдинку "Олександрії" у Франції із "Сент-Етьєном" працюватимуть норвезькі арбітри.

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