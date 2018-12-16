Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR: фото

Українські рефері з 4-го по 15 лютого проведуть збір у Туреччині, де будуть готуватися до відновлення сезону.

Окрім щоденних занять з фізпідготовки, арбітри матимуть теоретичну частину, під час якої інструктори Комітету арбітрів ФФУ здійснюватимуть аналіз арбітражу матчів та ознайомлюватимуть учасників зборів із системою VAR, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Читайте також: У лізі Мексики м'яч підло прокотився по лінії воріт, рефері 8 хвилин дивився повтор: відео

Крім того, рефері матимуть можливість відшліфовувати свої навички в товариських поєдинках, аби отримати практику та поступово ввійти в сезон.



Українські арбітри розпочали знайомство із системою VAR // ФФУ

Раніше про те, що українські арбітри будуть активно вивчати VAR, заявляв глава Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

Також про впровадження VAR в Україні говорив президент ФФУ Андрій Павелко. Система відеодопомоги арбітрам може бути запущена в Україні вже в нинішньому сезоні, а точніше у фіналі Кубка України.

Що таке система відеодопомоги VAR?

Це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram