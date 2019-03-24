Українські баскетболісти провели божевільний матч в Іспанії

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В'ячеслав Кравцов
В'ячеслав Кравцов / theworldnews.net

Українські баскетболісти В'ячеслав Кравцов та Володимир Герун зустрілися у матчі регулярного чемпіонату Іспанії.

Команда Кравцова – "Фуенлабрада" зуміла перемогти "Бреоган" Геруна.

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У першій чверть команди по черзі захоплювали лідерство. А вже у другій 10-хвилинці саме гості були сильніші й пішли на велику перерву з перевагою +7.

У третій чверті господарі ліквідували відставання й на деякий час навіть змогли повернути собі лідерство. В останній чверті саме "Бреоган" лідирував, однак "Фуенлабраді" таки вдалося вирвати драматичну перемогу на останніх секундах.

Володимир Герун виявився найкращим гравцем у своїй команді. У його активі 18 очок одне перехоплення та шість підбирань. У свою чергу Кравцов набрав 9 очок та зробив 4 підбирання.

Бреоган – Фуенлабрада 92:96 (21:30, 30:28, 25:17, 16:21)

Зазначимо, що в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Фуенлабрада" наразі на 14-й позиції. "Бреоган" наразі 17-й – передостаннє місце.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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