Українські біатлоністи прокоментували невдалий виступ у спринті на етапі Кубка світу

У норвезькому Хомленоколлені відбувся чоловічий спринт на останньому етапі Кубка світу з біатлону. Українці виступили не надто вдало. Найкращий результат показав Дмитро Підручний – 29-е місце.

"Сьогодні були важкі умови. Траса така, що навіть важко сказати – чи їхали лижі, чи ні. Я надто мало по трасі їхав з кимось поруч, щоб оцінити правильно. На пристрілці було дуже непросто через туман. В самій гонці вже туману не було, але зміни погоди заважали. Щодо переслідування – цілі завжди на гонки є: боротись, показувати хороший результат. Так і завтра буду старатись, наскільки вистачить сил", – розповів Дмитро Підручний у коментарі biathlon.com.ua.

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Дещо гірший результат показав Артем Прима. Він зробив два промахи та виявився 40-им на фініші.

"Дуже засмучений промахами в стійці. Будь-яка помилка в стрільбі – це мінус до загального результату. На другому рубежі потрапив в поривчастий вітер – був досить сильний з лівого боку. Сьогодні взагалі чимало залежало від везіння: комусь більше завадив туман, комусь – вітер. На лежці мені вдалося відпрацювати чисто, а от стійка не вдалася", – підсумував Артем Прима.

У загальному заліку Кубку світу Дмитро Підручний опустився на 18-у позицію, але зберігає всі шанси на те, щоб вперше в кар'єрі фінішувати в топ-двадцятці тоталу. У Кубку націй наша команда остаточно оформила 10-у позицію, і в наступному сезоні повертає собі право делегувати на старт в гонках Кубку світу п'ять спортсменів.