Українські боксери поїдуть в Росію на Чемпіонат світу

Чемпіонат світу з боксу відбудеться в російському Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня. Однак збірна України на цьому турнірі представлена не буде. Натомість там виступлять українські боксери, які поїдуть туди самостійно.

Як розповів головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський, їхати основній команді в Росію причин немає. Адже головна ціль в збірної України – олімпійські ліцензії. А на ЧС в Росії їх розігрувати не будуть. Також Міністерство молоді та спорту не профінансує поїздку українських боксерів на турнір в РФ. Натомість туди відправляться ті боксери, які самі цього хочуть.

"До нас звернулися окремі боксери та їх наставники, які висловили бажання поїхати на світову першість за власний кошт. Єдина мотивація для них це те, що ні вони, ні їх тренери не знають, чи буде у хлопців ще така можливість позмагатися на турнірі такого рівня. А спробувати свої сили проти найкращих бійців вдається не кожного дня. Зрозуміло, що хлопцям потрібно набирати досвід", – розповів Леонід Лоївський.

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Щодо основної збірної, то вона на час ЧС у Росії буде змагатися на чемпіонаті України. Його спеціально перенесли (заплановано провести з 22 по 30 вересня).

"Турнір очікується цікавим – наша федерація, розуміючи ситуацію у світовому боксі, проведе чемпіонат України вже за новими ваговими категоріями. 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 і +91 кг – це вісім нових Олімпійських категорій, які будуть вже на ліцензійних турнірах до Олімпійських ігор", – розповів Леонід Лоївський