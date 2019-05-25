Українські футболісти отримають фантастичні призові від іспанського клубу

Українські футболісти іспанського "Леганесу" Андрій Лунін і Василь Кравець отримають солідні преміальні за підсумками сезону у вигляді 50 тисяч євро.

Про це повідомляє авторитетне видання AS. Цю виплату отримає кожен гравець команди, яка змогла провести непоганий сезон і фінішувати в середині турнірної таблиці.

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У минулому році футболісти "Леганесу" отримали 45 тисяч євро за підсумками сезону. Після нинішньої кампанії сума премії була збільшена на 5 тисяч євро. Це може бути пов'язано з прогресом "огірків" у порівнянні з попереднім сезоном. Рік тому Леганес фінішував 17-м в Ла Лізі, а в поточному команда зайняла 13-е місце.

Лунін захищав кольори "пепінерос" на правах оренди з "Реала", а Кравець перейшов в цей іспанський клуб в зимове міжсезоння з "Луго".

У поточному сезоні воротар Андрій Лунін провів за "Леганес" 5 матчів в Ла Лізі, пропустивши 5 м'ячів і відстоявши дві гри без пропущених голів. Захисник Василь Кравець брав участь в 6 матчах команди в чемпіонаті Іспанії, результативними діями не відзначившись.

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