Українські футболісти отримають фантастичні призові від іспанського клубу

286 Читать новость на русском
ФК "Леганес"
ФК "Леганес"

Українські футболісти іспанського "Леганесу" Андрій Лунін і Василь Кравець отримають солідні преміальні за підсумками сезону у вигляді 50 тисяч євро.

Про це повідомляє авторитетне видання AS. Цю виплату отримає кожен гравець команди, яка змогла провести непоганий сезон і фінішувати в середині турнірної таблиці.

Читайте також: Вболівальники "Реала" хочуть бачити Луніна другим голкіпером клубу

У минулому році футболісти "Леганесу" отримали 45 тисяч євро за підсумками сезону. Після нинішньої кампанії сума премії була збільшена на 5 тисяч євро. Це може бути пов'язано з прогресом "огірків" у порівнянні з попереднім сезоном. Рік тому Леганес фінішував 17-м в Ла Лізі, а в поточному команда зайняла 13-е місце.

Лунін захищав кольори "пепінерос" на правах оренди з "Реала", а Кравець перейшов в цей іспанський клуб в зимове міжсезоння з "Луго".

У поточному сезоні воротар Андрій Лунін провів за "Леганес" 5 матчів в Ла Лізі, пропустивши 5 м'ячів і відстоявши дві гри без пропущених голів. Захисник Василь Кравець брав участь в 6 матчах команди в чемпіонаті Іспанії, результативними діями не відзначившись.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Прогноз погоди на 25 травня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози
сьогодні
4082
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Лунін Василь Кравець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ретро дня – 14 років тому "Мілан" Шевченка поступився "Ліверпулю" у драматичному фіналі ЛЧ
сьогодні 15:30 Ретро дня – 14 років тому "Мілан" Шевченка поступився "Ліверпулю" у драматичному фіналі ЛЧ
40
Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи
сьогодні 14:13 Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи
205
Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
24 травня 16:00 Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
Станіслав Безушко 224
"Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
24 травня 11:29 "Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
756
Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
24 травня 11:02 Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
514
Новини
Більше новин
Залиште відгук