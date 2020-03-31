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Українські футболісти в чемпіонаті Бельгії різко зросли в ціні: нові дані Transfermarkt

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Едуард Соболь / twitter.com/clubbrugge

На порталі Transfermarkt оновили ціни на гравців чемпіонату Бельгії. Змінилася вона і на футболістів збірної України.

Згідно з новими цінами Transfermarkt, лівий захисник Едуард Соболь, що виступає в оренді за "Брюгге", коштує тепер 4 мільйони євро. При цьому влітку 2019 року, коли він переходив у бельгійський клуб, його оцінювали в 1,2 мільйона євро. А в грудні 2019 року – у 2,5 мільйони євро.

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Додав у ціні й центральний захисник Ігор Пластун – 3 мільйони євро. Це на 500 тисяч євро більше, аніж в грудні 2019 року.

Щодо решти українців бельгійському чемпіонаті, то їх ціна залишилася без змін. Найдорожчим українцем і надалі є нападник Роман Яремчук – 12 мільйонів євро. Півзахисник Роман Безус оцінений в 3 мільйони євро. Півзахисник Євген Макаренко з "Кортрейка" в 1 мільйон євро. А його партнер по команді Андрій Бацула – в 600 тисяч євро.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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