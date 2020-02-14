Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу, бився навіть президент клубу: відео

У матчі 34-го туру регулярного чемпіонату УХЛ між херсонським "Дніпром" та столичними "Крижаними Вовками" команди показали не лише хокейну майстерність, але й боксерські навички.

Під кінець поєдинку команди влаштували відразу три бійки біля воріт київської команди.

До слова: Два 100-кілограмові хокеїсти влаштували бійку під час матчу НХЛ – відео

В ході сутички кулаками помахав і грає президент київських "Крижаних Вовків" Андрій Хапков, який захищав свої ворота не тільки хокейною технікою, а й потужними ударами.

Відео масової бійки хокеїстів

Сам матч закінчився більш ніж впевненою перемогою "Дніпра" 8:2.