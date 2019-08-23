Українські клуби лише двічі в історії відігрували фору в два голи на власному полі

Луганська "Зоря" в рамках кваліфікації Ліги Європи програла "Еспаньйолу". Якщо вірити статистиці, шанси "Зорі" пройти "Еспаньйол" після виїзної поразки 1:3 вкрай малі.

Українські клуби, поступившись у першому матчі плей-офф в гостях з різницею в два м'ячі, зуміли продовжити подальшу боротьбу лише в 2-х випадках з 16-ти (12,5%), пише Sport.ua.

Як це було: "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи

В 1/8 фіналу Кубка чемпіонів-1984/85 "Дніпро", програвши на виїзді болгарському "Левскі-Спартак" 1:3, вдома взяв реванш з потрібним рахунком 2:0.

А в 1/16 Кубка кубків-1988/89 "Металіст" після 0:2 в гостях, розгромив у рідних стінах югославський "Борац" – 4:0.

У той же час "Динамо", програвши 1:3 "Бешикташу" в 1/16 фіналу Кубка УЄФА-2002/03 і "Аяксу" в четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2018/19, на своєму полі в обох випадках задовольнялося нульовою нічиєю .

Що стосується "Еспаньйола", то маючи фору в два м'ячі, іспанці не упускали свого шансу ні в одному з чотирьох випадків.

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Нагадаємо, матч-відповідь "Зоря" – "Еспаньйол" відбудеться 29 серпня у Запоріжжі.