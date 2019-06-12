Українські клуби проголосували за революційні зміни у форматі чемпіонату

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Українські клуби проголосувати за революційні зміни у форматі чемпіонату
Українські клуби проголосувати за революційні зміни у форматі чемпіонату / shakhtar.com

Клуби Української прем'єр-ліги на загальних зборах проголосували за введення матчів плей-офф за право зіграти в єврокубках.

У міні-турнірі братимуть участь команди, що зайняли 5-е, 6-е, 7-е і 8-е місця в турнірній таблиці, повідомляє сайт УПЛ.

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Згідно з рішенням клубів, за підсумком ІІ етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20 років відбудеться двораундовий плей-офф за право зіграти в Лізі Європи: в першому раунді, який складається з одного матчу, 5-а команда на своєму полі зіграє з 8-ю, а 6-а також на своєму полі – із 7-ю; переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в Чемпіонаті) розіграють "путівку" в Лігу Європи сезону 2020/21 років.

У випадку, якщо путівку в Лігу Європи сезону 2020/21 років здобуде переможець Кубка України, то у матчах плей-офф зіграють 4, 5, 6, 7 команди сезону.

Як стало відомо Спорт24, ініціатором нововведення став футбольний клуб "Маріуполь".

Також на Загальних зборах учасників української Прем'єр-ліги підтримали участь "Олімпіка" в наступному розіграші чемпіонату України.

Раніше молодіжні команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягне автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, адже участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом.

Раніше президент "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що донецький клуб звернеться до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні. Донеччани оскаржать рішення Апеляційного комітету УАФ залишити в силі дискваліфікацію молодіжних команд олімпійців.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Маріуполь УПЛ
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