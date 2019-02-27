Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу, здобувши 42 медалі

150 Читать новость на русском
Паралімпійська збірна України
Паралімпійська збірна України / 2014.paralympic.org.ua

Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту стала найкращою на чемпіонаті світу.

Українська команда здобула 42 нагороди – 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей.

Читайте також: НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук: Не уявляю, що мене може "нагнути", щоб поїхати в Росію

У всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць, інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

В останній день змагань українські спортсмени вибороли у лижних перегонах (довга дистанція) 4 медалі, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. ​

Зазначимо, що чемпіонат світу відбувався у канадському місті Принс-Джордж.

Українська команда вже повернулася на Батьківщину, де їх зустріли рідні та вболівальники.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Конфлікт через мовний закон: НАТО стало на бік Угорщини у суперечці з Україною
сьогодні
2743
Теги: Спорт Паралімпійські ігри Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
сьогодні 09:33 Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
99
Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
26 лютого 20:03 Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
1144
Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
26 лютого 15:20 Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
390
Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛ
26 лютого 11:11 Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 1184
Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
26 лютого 09:36 Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
1409
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук