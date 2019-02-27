Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу, здобувши 42 медалі
Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту стала найкращою на чемпіонаті світу.
Українська команда здобула 42 нагороди – 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей.
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У всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць, інформує Національний комітет спорту інвалідів України.
В останній день змагань українські спортсмени вибороли у лижних перегонах (довга дистанція) 4 медалі, 2 срібні та 2 бронзові нагороди.
Зазначимо, що чемпіонат світу відбувався у канадському місті Принс-Джордж.
Українська команда вже повернулася на Батьківщину, де їх зустріли рідні та вболівальники.
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