Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу, здобувши 42 медалі

Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту стала найкращою на чемпіонаті світу.

Українська команда здобула 42 нагороди – 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей.

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У всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць, інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

В останній день змагань українські спортсмени вибороли у лижних перегонах (довга дистанція) 4 медалі, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. ​

Зазначимо, що чемпіонат світу відбувався у канадському місті Принс-Джордж.

Українська команда вже повернулася на Батьківщину, де їх зустріли рідні та вболівальники.

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