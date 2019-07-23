Українські плавці Романчук і Фролов поборються за золото чемпіонату світу

Українські плавці Сергій Фролов та Михайло Романчук виступлять у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту в запливі на 800 метрів вільним стилем. Українці зуміли пробитися у фінал.

У півфіналі обидва спортсмени програли австралійцю Джеку МакЛофліну і Хенріку Крістіансену з Норвегії, але все одно кваліфікувалися у вирішальний заплив.

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Михайло Романчук посів третє місце (6-е з урахуванням другого півфіналу), пропливши дистанцію з відставанням в 00.59 секунди від лідера.

Відразу ж після Михайла, з мінімальним відставанням до фінішу приплив Сергій Фролов з результатом 7:47.25 секунди, прорвавшись у фінальну топ-8 з передостаннім результатом.

Фінальний заплив відбудеться у середу, 24-го липня.

Україна на чемпіонаті світу з плавання

На чемпіонаті світу у Південній Кореї Україна виборола вже шість нагород і чотири ліцензії на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Українські представниці артистичного плавання і стрибуни у воду завершили свої виступи. В активі наших русалоньок одне історичне золото (у хайлайті) і п’ять бронзових нагород, а також олімпійська ліцензія в групі. У командному медальному заліку Україна на 11-й позиції.

Наразі шість спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з водних видів спорту у змаганнях з плавання, які стартували 21-го липня. Це Андрій Говоров, Денис Кесіль, Микита Коптєлов, Михайло Романчук, Сергій Фролов, Сергій Шевцов.

Медальний залік