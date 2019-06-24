Українські рекордсмени Омельчук та Костевич встановили історичне досягнення

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Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото з відкритих джерел

Українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук не зуміли вийти у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з 50 метрів. Однак встановили історичне досягнення.

Омельчук та Костевич на змаганнях у Мінську пройшли перший раунд кваліфікації, показавши результат у рекордні для Європейських ігор 370 очок.

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У півфіналі наші стрілки зустрічалися з другою командою Білорусі, яка пройшла кваліфікацію з останнього місця, і поступилися їй одним очком. Вже після кваліфікації у Костевич виникли проблеми з пістолетом.

Таким чином, діюча чемпіонка світу Костевич залишилася без медалі Європейських ігор, а Олег Омельчук завершив змагання в Мінську лише з особистим сріблом.

Спорт 24 писав, що після двох днів змагань українці мають 17 медалей – 5 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород. Вони посідають третє місце у загальному медальному заліку.

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Теги: Спорт
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