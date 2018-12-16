Українські спортсмени не виступлять на Універсіаді в Росії

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Українці не виступлять на Універсіаді в Росії
Українці не виступлять на Універсіаді в Росії / ТАСС

Збірна України не братиме участь в зимовій Універсіаді в Красноярську. Таким чином українські спортсмени й надалі ігноруватимуть змагання у Росії.

2 лютого завершився термін прийому заявок на участь в зимовій Універсіаді, яка пройде в Красноярську з 2 по 12 березня. Збірна України не подала свою заявку. Відтак українці не будуть виступати у країні-агресорі.

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На зимовій Універсіаді 2017 року, яка проходила в Алма-Аті, збірна України посіла десяте місце в неофіційному медальному заліку, завоювавши дві золоті, три срібні і чотири бронзові нагороди.

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Теги: Спорт Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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