Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото

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Жан Беленюк з родиною у вишиванці
Жан Беленюк з родиною у вишиванці / Фото з Instagram-сторінки Жана Беленюка

16 травня в Україні відзначається День вишиванки. В цей день кожен намагається похизуватися своїм національним вбранням. Не є винятком спортсмени. Спорт24 зібрав підбірку фотографій українських спортсменів з привітанням.

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Свою незвичну вишиванку представила українська тенісистка Еліна Світоліна.

16-літня тенісистка Марта Костюк теж привітала Україну з Днем вишиванки, виклавши фотографію в Instagram Stories.

Ще один представник тенісу – Сергій Стаховський – одягнув у вишиванки усю родину.

Родина у вишиванці на фото й у борця Жана Беленюка.

До слова: З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність

Похизувалася унікальною вишиванкою і шахістка Анна Музичук. При цьому вона взяла участь у показі "ВишиванкаDAY".

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний теж показав свою родину у вишиванках. 

Щодо футболістів та футбольних клубів, то найбільше "відзначився" донецький "Шахтар". Команда напередодні виграла Кубок України. А до Дня вишиванки опублікувала фото двох гравців. Це натуралізовані бразильці та гравці національної збірної України Жуніор Мораес та Марлос. 

Привітати Україну легіонером у вишиванці вирішив інший донецький клуб – "Олімпік". У вишиванку там одягли француза Максима Тейшейру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК «Олимпик» поздравляет всех болельщиков с Днём Вышиванки! День вышиванки – замечательный, самобытный праздник украинской культуры. Вышиванка всегда была и остается украинской святыней. Вышиванка символизирует в себе высокую мудрость, духовное богатство и связь поколений. Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают ежегодный День вышиванки, поэтому не забудьте надеть рубашку на учебу или на работу и поздравить друзей и близких с этим праздничным днем. #упл #олимпик #олимпикдонецк #олімпік #олімпікдонецьк #деньвишиванки2019

Допис, поширений ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

Натомість львівські "Карпати" використали фотографію з півзахисником Дмитром Кльоцом у вишиванці. Хоча у клубу одна з форм є з вишиванкою. Колись з вишиванкою на формі грало і київське "Динамо". Але столичний клуб поки не привітав Україну з Днем вишиванки.

Інший київський клуб – "Арсенал" – відзначив День вишиванки теж по особливому. Клуб зібрав на стадіоні у Щасливому футболістів дитячої команди.

Привітання з Днем вишиванки опублікували і в чернігівській "Десні".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футбольний клуб Десна вітає з Днем Вишиванки!

Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Теніс Жан Беленюк ФК Карпати ФК Арсенал-Київ ФК Олімпік Жуніор Мораес Сергій Стаховський Марта Костюк День вишиванки Еліна Світоліна
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