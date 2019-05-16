Українські спортсмени показали свої унікальні вишиванки: фото

16 травня в Україні відзначається День вишиванки. В цей день кожен намагається похизуватися своїм національним вбранням. Не є винятком спортсмени. Спорт24 зібрав підбірку фотографій українських спортсменів з привітанням.

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Свою незвичну вишиванку представила українська тенісистка Еліна Світоліна.

16-літня тенісистка Марта Костюк теж привітала Україну з Днем вишиванки, виклавши фотографію в Instagram Stories.

Ще один представник тенісу – Сергій Стаховський – одягнув у вишиванки усю родину.

Родина у вишиванці на фото й у борця Жана Беленюка.

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Похизувалася унікальною вишиванкою і шахістка Анна Музичук. При цьому вона взяла участь у показі "ВишиванкаDAY".

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний теж показав свою родину у вишиванках.

Щодо футболістів та футбольних клубів, то найбільше "відзначився" донецький "Шахтар". Команда напередодні виграла Кубок України. А до Дня вишиванки опублікувала фото двох гравців. Це натуралізовані бразильці та гравці національної збірної України Жуніор Мораес та Марлос.

Привітати Україну легіонером у вишиванці вирішив інший донецький клуб – "Олімпік". У вишиванку там одягли француза Максима Тейшейру.

Натомість львівські "Карпати" використали фотографію з півзахисником Дмитром Кльоцом у вишиванці. Хоча у клубу одна з форм є з вишиванкою. Колись з вишиванкою на формі грало і київське "Динамо". Але столичний клуб поки не привітав Україну з Днем вишиванки.

Інший київський клуб – "Арсенал" – відзначив День вишиванки теж по особливому. Клуб зібрав на стадіоні у Щасливому футболістів дитячої команди.

Привітання з Днем вишиванки опублікували і в чернігівській "Десні".