Українські спортсменки показали, як готуються до Нового року: яскраві фото та відео

Українські спортсменки підбили підсумки 2019-го та показали як готуються до святкування Нового 2020 року.

Фото та відео вони опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.

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► Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму інстаграмі фото з медалями. У 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Дякую 2019 року за все. Ти був прекрасний. Усім щасливого Нового року!

– підписала фото спортсменка.

Також Бех-Романчук показала у своїх сторіс останнє у 2019 році тренування.



Сторіс Бех-Романчук про останній день у 2019 році

► Ольга Харлан

Відома в усьому світі українська фехтувальниця Ольга Харлан також опублікувала пост вдячності та підсумків 2019 року. 20 липня Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая.

Цей рік був наповнений злетами і падіннями, моментами радості та інколи суму. Але закінчується він на радісній та щасливій ноті,

– написала спортсменка.

► Даяна Ястремська

Відлома українська тенісистка Даяна Ястремська вже зустріла Новий рік, і зробила це спортсменка в Австралії.

Даяну Ястремську визнали найкращою тенісисткою 2019 року в Україні. У 2019 тенісистка виграла два титули і встановила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-е місце.

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► Дарія Білодід, Еліна Світоліна, Юлія Левченко

У 2019 році Білодід захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола торік. Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010 до 2019 року, вона зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.

21-річна українська спортсменка Юлія Левченко стала четвертою в стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.

Спортсменки також опублікували на своїх сторінках в інстаграм, як вони готуються до Нового року. Наприклад, Левченко показала свого бойфренда, який куховарить смачну вечерю. Світоліна поділилася останньою фотографією у 2019, де вона зі своїм хлопцем – також відомим тенісистом Гаелем Монфісом. Дзюдоїстка Білодід у сторіс побажила усім щасливого Нового року.



Передноворічні сторіс Левченко, Світоліної та Білодід

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