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Українські спортсменки показали, як готуються до Нового року: яскраві фото та відео

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Українські спортсменки готуються до нового року / Колаж 24 каналу

Українські спортсменки підбили підсумки 2019-го та показали як готуються до святкування Нового 2020 року.

Фото та відео вони опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.

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Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму інстаграмі фото з медалями. У 2019 році спортсменка зі стрибків у довжину виборола чимало перемог для України. Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Дякую 2019 року за все. Ти був прекрасний. Усім щасливого Нового року!
– підписала фото спортсменка.

Також Бех-Романчук показала у своїх сторіс останнє у 2019 році тренування.

бех-романчік
Сторіс Бех-Романчук про останній день у 2019 році

Ольга Харлан

Відома в усьому світі українська фехтувальниця Ольга Харлан також опублікувала пост вдячності та підсумків 2019 року. 20 липня Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая.

Цей рік був наповнений злетами і падіннями, моментами радості та інколи суму. Але закінчується він на радісній та щасливій ноті,
– написала спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот год был полон взлётов и падений, неожиданностей, радости и, в какие-то моменты, грусти! Но заканчивается он на хорошей и позитивной ноте Может долбануться башкой об угол мне в этом помогло? Благодарность всем, кто был рядом со мной весь этот год! Колоссальная поддержка любимых и дорогих людей - это очень важно! Я полна прекрасного настроениям?, мотивации и любви️?! Прощай, #2019! ??Привет, #2020! Предстоит много работы и терпения! Let’s do it! С Новым Годом, друзья! #happynewyear #happiness #celebration #party #hard #fencing #sabre

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Даяна Ястремська

Відлома українська тенісистка Даяна Ястремська вже зустріла Новий рік, і зробила це спортсменка в Австралії. 

Даяну Ястремську визнали найкращою тенісисткою 2019 року в Україні. У 2019 тенісистка виграла два титули і встановила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-е місце. 

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Happy New Year 1.01.2020 ?

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► Дарія Білодід, Еліна Світоліна, Юлія Левченко

У 2019 році Білодід захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола торік. Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010 до 2019 року, вона зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.

21-річна українська спортсменка Юлія Левченко стала четвертою в стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.

Спортсменки також опублікували на своїх сторінках в інстаграм, як вони готуються до Нового року. Наприклад, Левченко показала свого бойфренда, який куховарить смачну вечерю. Світоліна поділилася останньою фотографією у 2019, де вона зі своїм хлопцем – також відомим тенісистом Гаелем Монфісом. Дзюдоїстка Білодід у сторіс побажила усім щасливого Нового року.

спортсменки про новий рік
Передноворічні сторіс Левченко, Світоліної та Білодід

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Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
31 грудня 2019
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Автор: Северин Трач
Теги: Дзюдо Новини України Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Дарія Білодід Еліна Світоліна Даяна Ястремська Ольга Харлан Марина Бех-Романчук Теніс Легка атлетика Фехтування
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