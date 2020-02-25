Українські стрибуни у воду підкорили етап Грап-прі у Німеччині

З 20-23 лютого відбувався другий етап Гран-прі у Ростоку (Німеччина) зі стрибків у воду. Українські спортсмени здобули чотири медалі.

Дует Станіслав Оліферчик та Вікторією Кесар приніс у скарбничку української команди золоту медаль змагань зі стрибків у воду Гран-прі FINA. Спортсмени здобули перемогу в міксті з триметрового трампліна з неймовірним результатом – 305,62 балів. Найближчих конкурентів український дует випередив на 23 бали.

Варто побачити: Світовий рекорд: 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин – відео

Також Кесар у парі з Ганною Письменської з відставанням у 3 бали стала другою в синхронних стрибках з триметрового трампліну, не встигнувши наздогнати американську пару.

Письменська до срібла в дуеті додала особисту бронзу на триметровому трампліні. Від першого місця Анну відокремили 14 балів.

Бронзову нагороду отримали Олег Сербін і Євгеній Науменко. Хлопці посіли третє місце у синхронних стрибках з 10 метрів.

Додамо, що наступний етап Гран-прі відбудеться у канадському Віндсорі з 14 по 17 березня.