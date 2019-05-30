Українські стрільці вибороли срібні медалі Кубка світу

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Олег Омельчук та Олена Костевич
Олег Омельчук та Олена Костевич

Українці стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли срібні нагороди на Кубку світу у німецькому Мюнхені. Вони вибороли нагороду у складі змішаної команди в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У фіналі турніру Олена Костевич та Олег Омельчук поступилися представникам збірної Індії – 9:17

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Бронзову нагороду виборола збірна Китаю, яка перемогла поляків 16:14.

Варто зазначити, що це вже друга нагорода для Олени Костевич на Кубку світу. Перед цим вона виборола срібну медаль у стрільбі з малокаліберного пістолета (дистанція 25 м).

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Теги: Спорт Новини Спорту Стрільба кульова
Джерело: 24 канал
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