Українські вболівальники готують сюрприз Усику під час бою проти Такама

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Олександр Усик
Олександр Усик

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO та IBF Олександр Усик 25 травня дебютує у суперважкій вазі. Його суперником буде камерунець Карлос Такам, а бій відбудеться в американському Оксон-Хіллі.

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На цей бій прибуде близько 1000 українських вболівальників Олександра Усика. Про це Sport Arena розповів один із засновників офіційного фан-клубу братів Кличків Максим Розенко. За його словами, більшість – це українська діаспора. Але й будуть вболівальники з України.

"Коли Усик разом з Василем Ломаченком та Олександром Гвоздиком два роки тому проводили свої бої на цій же арені, було відчуття, що боксерський вечір проходить в нашій країні – у кожному секторі було чітко чутно українську мову. А посилювали це відчуття десятки жовто-синіх прапорів, що гордо розвивалися. Упевнений, така ж атмосфера буде тут і ввечері 25 травня. Українські фани готують Олександру приємний сюрприз, про який він дізнається вже безпосередньо під час бою", – заявив Максим Розенко.

Квитки на бій були розкуплені доволі швидко. Найдешевший з них коштував 50 доларів.

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Варто додати, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
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