Український атлет, який потрапив у жахливу аварію, отримав бронзу чемпіонату Європи 2014 року

Через шість років після чемпіонату Європи 2014 року Європейська легка атлетика (ЕА) офіційно оголосила українця Руслана Дмитренка бронзовим призером першості зі спортивної ходьби на 20 кілометрів.

Це стало можливим після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил росіянина Олександра Іванова. Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

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У 2014 році Іванов став другим на "двадцятці", а його співвітчизник Денис Стрелков – третім (переміг іспанець Мігель Анхель Лопес). При цьому Стрелкову випередив українця на десяті частки секунди. Відповідно, після дискваліфікації Іванова Стрелков піднявся на друге місце, а Дмитренко став третім.

У 2014 році Руслан Дмитренко також став переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби, встановив національний рекорд України і був визнаний найкращим скороходом року в світі на дистанції 20 км за підсумками серії IAAF Race Walking Challenge.

Бронза Дмитренка, незважаючи на шестирічну давність тих подій, дуже важлива для атлета. В березні Руслан потрапив у ДТП. П'ятка на правій нозі була роздроблена на кілька сегментів. Постраждали коліно, великий палець лівої ноги і ліва рука.

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